«Военное преступление»: В ООН осудили «смертный приговор» террористов «днр» для трех иностранцев

Управление Верховного комиссара ООН по правам человека (УВКПЧ) в пятницу осудило смертный приговор, вынесенный трем иностранцам в так называемой «днр», назвав его военным преступлениям.

Об этом говорится в заявлении УВКПЧ ООН.

«УВКПЧ обеспокоено тем, что так называемый «верховный суд» самопровозглашенной «ДНР» приговорил троих военнослужащих к казни. По словам Главного командования Украины, все мужчины входили в состав Вооруженных сил Украины, и если это так, то их не следует считать наемниками», – сказала спикер УВКПЧ ООН Равина Шамдасани.

«Такие судебные процессы против военнопленных являются военным преступлением», – подчеркнули в международной организации.

Спикер генсека ООН Стефан Дюжаррик отметил, что организация всегда будет выступать против смертной казни при любых обстоятельствах.

«И мы призываем комбатантам, которые были задержаны, предоставить международную защиту и обращаться с ними в соответствии с Женевскими конвенциями», - добавил он.

Как известно, так называемый «верховный суд» террористической «днр» вынес приговор иностранцам, воевавшим на стороне Украины. Эйден Аслин и Шон Пиннер из Великобритании и Саадун Брагим из Марокко приговорены к смертной казни.

По информации «Преступности.НЕТ», Шон Пиннер, Эйден Аслин и Брагим Саадун воевали в составе николаевского 1-го отдельного батальона морской пехоты. Кроме того, на данный момент в плену у оккупантов находятся также иностранные граждане, которые являются военнослужащими 36-й отдельной бригады морской пехоты.

Напомним, что ранее Госсекретарь США Этони Блинкен, заявил, что Штаты обеспокоены вынесением этого смертного и призывали рф соблюдать нормы гуманитарного права.