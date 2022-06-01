«Всех давно уже продали. Я просто думаю собраться и уйти отсюда»: Оккупанты потеряли надежду остаться в живых и думают о побеге из армии

Оккупант рассказал, что уже потерял надежду на то, чтобы после боя вернуться домой. Он подумывает о побеге из оккупационной армии.

Перехват разговора оккупанта с матерью обнародовали в Главном управлении разведки Минобороны Украины.

– В бой отправляют. 20 человек. Там нет разницы – первый-второй. Мы поедем туда на смерть. Там стоит батальон, а у нас 20 человек. Мы уже все смирились: если туда поедем, оттуда не выйдем. 1000 человек или 30. Им просто бессмысленно нас оттуда выводить. И подполковника нашего. Потому что все всплывет, что они делали здесь. Как они здесь делали, куда они стреляли? Всех давно уже продали. И дорогу продали. Я просто думаю собраться и уйти. Просто тупо пойти по лесам. В тайге не найдут, – говорит оккупант.