Советник главы ОП Арестович сообщил, что Украина в войне с россией потеряла уже порядка 10 тысяч бойцов

За время полномасштабной войны с Россией погибли порядка 10 тысяч украинских защитников.

Такую цифру подтвердил во время прямого эфира с Марком Фейгиным советник главы Офиса президента Алексей Арестович.

По его словам, вражеские потери превышают наши в разы.

- У нас и в начале конфликта гибло 100 в сутки в среднем, а в российской армии 1000 гибло в сутки в первые 20-30 дней. Сейчас у них 200-300 гибнет, не меньше. Оно так и будет 1:5, 1:3, 1:6 колебаться, - сообщил он.

Он также предположил, что в результате успешной работы украинской артиллерии 10 июня погибли порядка 600 оккупантов.

На уточняющий вопрос Фейгина, «можно ли предположить, что украинская армия потеряла до 10 тысяч бойцов», Арестович ответил: «Да, где-то так».

Стоит отметить, что потери россии по состоянию на 11 июня составляют более 32 тысяч погибших солдат.