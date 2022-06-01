Лукашенко, которого путин хочет втянуть в войну, предположил, что Беларуси придется воевать за Западную Украину

Белорусский диктатор Александр Лукашенко предположил, что белорусским войскам, возможно, придется воевать за Западную Украину, чтобы ее «не оттяпал Запад».

Об этом сообщает Zerkalo.

По мнению Лукашенко, Беларусь — это «объект давления» для Запада, в том числе по геополитическим причинам.

- Они (Запад — ред.) до сих пор не ушли от цели выровнять фронт, чтобы он проходил: Смоленск-Псков, Смоленск-Брянск-Курск и туда до Ростова. Им надо выровнять фронт. А мы, тысячу почти километров, балкон этот, его надо срезать, — заявил он.

Лукашенко добавил, что «Запад перед этим не остановятся».

- Зайдут они с Украины Западной или еще откуда-то. Еще, может, за Западную Украину придется воевать, чтобы не оттяпали. Потому что это для нас смерти подобно, не только для украинцев. Страшные процессы происходят вокруг, — добавил политик.

Как известно, Беларусь предоставила россии доступ на свою территорию, а также свои аэродромы, с которых российская авиация наносит удары по Украине. Также с территории Беларуси была выпущена треть российских ракет.

Также неединожды обсуждался вариант вступления Беларуси в войну против Украины на стороне россии. На данный момент официальный Киев говорит, что не наблюдает подготовки к этому.