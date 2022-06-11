«Кто-то говорил, что Адольфу Гитлеру нужно сохранить лицо?»: Дуда раскритиковал позицию некоторых политиков, призывающих «не унижать россию»

Президент Польши Анджей Дуда в очередной раз раскритиковал слабую позицию некоторых европейских стран, которые призывают «не унижать россию» и «сохранить лицо путину».

Об этом он сказал в интервью немецкому изданию Bild.

Он упомянул слова президента Франции Макрона, который призвал «сохранить лицо путину» и «не унижать россию», отметив, что эта позиция неправильная, и лидеры европейских стран, декламирующие это, пытаются легимитизировать путина.

«Я поражен всеми теми переговорами, которые сейчас ведутся с путиным. Канцлер Шольц, президент Эммануэль Макрон. Эти разговоры напрасны. Что они делают? Они лишь легитимизируют личность, ответственную за преступления, совершенные российской армией в Украине. Он отвечает за это. Он принял решение направить туда войска. Ему подчиняются командиры. Владимир путин. Кто-то так разговаривал с Адольфом Гитлером во время Второй мировой войны? Кто-то говорил, что Адольфу Гитлеру нужно сохранить лицо? Что мы должны действовать так, чтобы не было унизительно для Адольфа Гитлера? Я не слышал такого», - сказал Дуда.

Он также подчеркнул, что нельзя ни о чем договариваться без согласования с украинским руководством.

«Я был бы наиболее заинтересован, чтобы украинская оборона получила такую ​​поддержку, чтобы она могла вытеснить россиян со своей территории. Со всей территории Украинского государства, которая является международно признанной. Все знают, что такое международно признанная территория. Чтобы мы могли восстановить климат международного права, сохранить тот порядок, который был в Европе после 1989 года, который все признали. И который неоднократно ломала россия. Политически и международно признанные границы должны быть восстановлены», - сказал Дуда.

Напомним, ранее президент Польши Анджей Дуда упрекнул федеральное правительство Германии в нарушении обещания относительно согласованного обмена танками. Он выразил разочарование необязательностью Берлина.