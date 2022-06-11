Полицейские задержали жительницу Ирпеня, которая помогала оккупантам грабить дома

Нацполиция разоблачила пособницу врага, которая вместе с русскими захватчиками занималась мародерством в Ирпене.

Об этом сообщили в Национальной полиции Украины.

Жительница Ирпеня «наводила» оккупантов на жилье богатых семей и вместе с ними разграбила их дома.

Установлено, что 45-летняя местная жительница в период временной оккупации города Ирпень «наводила» оккупантов на жилье богатых семей. Вместе с вооруженными военнослужащими рф она заходила на территорию частных подворий и похищала вещи владельцев.

В ходе обыска у нее дома следователи изъяли враждебную символику, а также похищенные вещи – бытовую и компьютерную технику, велосипеды, мобильные телефоны, ювелирные изделия, одежду и даже коллекционный алкоголь и духи.

Во время общения со следователями женщина придумала историю, что соседи передали ей эти вещи на хранение. Однако даже во время обыска люди, привлеченные как понятые, узнали свои похищенные во время оккупации вещи.

В результате местные жители создали группу в мессенджере, где публиковали изъятое при обыске у фигурантки имущество. Так следователям сразу удалось установить десять потерпевших, дома которых разграбила подозреваемая вместе с оккупантами. Однако количество изъятых вещей свидетельствует о том, что женщина вместе с военными рф «похозяйничала» не в одном десятке хозяйств.

Следователи и оперативники устанавливают окончательное количество пострадавших от их действий горожан.

Фигурантка – безработная, которая ранее неоднократно попадала в поле зрения правоохранителей, в частности, из-за конфликтов с соседями и совершения домашнего насилия над своей матерью.

После проведения необходимых мер действиям женщины будет предоставлена ​​окончательная правовая квалификация, в том числе она будет нести ответственность за коллаборационную деятельность и хранение запретной символики.