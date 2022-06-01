СБУ задержала агента рф, который собирал информацию о расположении объектов мобильной связи и СБУ – его связным был известный блогер из россии

В Днепре задержали российского агента, который собирал информацию о расположении объектов мобильной связи и украинских военных подразделений.

Об этом сообщили в Службе безопасности Украины.

Сообщается, что его «связным» в россии был один из прокремлевских блогеров, у которого более 300 тысяч подписчиков. Агент обращался к нему за содействием в назначении на должность в оккупационной администрации в случае захвата региона.

Еще одного предателя задержали в Донецкой области. Он передавал врагу информацию о позициях ВСУ и объектах критической инфраструктуры на территории Краматорского района.

А в Житомирской области СБУ обезвредила группу вражеских интернет-агентов, в которую входил гражданин россии. Злоумышленники распространяли через соцсети пропагандистские публикации в поддержку российской агрессии против Украины.

Также на территории региона разоблачены вражеские агитаторы, которые публично призывали местных жителей поддержать оккупантов и оправдывали их преступления.

Напомним, в Закарпатской области СБУ и полиция задержали трех вражеских агентов, которые в интернете оправдывали вооруженную агрессию россии против Украины и призывали к захвату государственной власти.