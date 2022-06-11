Франция заявила о готовности участвовать в разблокировке Одесского порта

Франция готова участвовать в «операции» по снятию блокады Одесского порта и помочь в экспорте украинского зерна.

Об этом сообщает BFMTV.

«Мы открыты для сторон в том, чтобы была проведена операция, которая позволит получить абсолютно безопасный доступ к Одесскому порту, то есть предоставит возможность судам пройти, не смотря на то, что море заминировано», – заявил советник президента Франции.

Кроме этого, в Елисейском дворце ответили на критику президента Эммануэля Макрона за его призыв «не унижать» всю рф из-за «ошибки» путина. Там заверили, что Франция хочет, чтобы Украина была победителем в войне с россией.

«Как имел возможность сказать президент, мы хотим победы Украины. Мы желаем, чтобы территориальная целостность Украины была восстановлена. Мы хотим, чтобы этот конфликт, эта война россии против Украины прекратилась как можно быстрее», – сказал советник Макрона.

Напомним, что Президент Зеленский призвал разблокировать украинские порты во избежание мирового продовольственного кризиса. Позже Турция начала готовить «Дорожную карту», ​​чтобы под эгидой ООН предотвратить глобальный продовольственный кризис, спровоцированный российским вторжением в Украину.

МИД отметил, что Украина прилагает максимальные усилия для разблокирования морских портов с целью предотвращения мирового продовольственного кризиса и в настоящее время совместно с ООН и партнерами прорабатывает возможность создания гуманитарного коридора для экспорта украинской аграрной продукции.

Разблокировку украинских портов и экспорт зерна Зеленский также обсуждал с канцлером ФРГ Олафом Шольцем. Великобритания и союзники рассматривают возможность отправки военных кораблей в Черное море для конвоя судов с украинским зерном.