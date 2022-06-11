«Там запах… сумасшедший»: Оккупанты оставляют трупы своих сослуживцев под открытым небом, потому что негде держать

Русские оккупанты оставляют тела своих сослуживцев лежать под открытым небом.

Об этом говорится в новом телефонном разговоре захватчиков, который перехватила СБУ.

Чтобы не шокировать соотечественников, хоронят погибших в закрытых гробах.

«Они штабелями лежат. Ни в холодильниках, нигде. Прямо на улице лежат как доски. Там запах… сумасшедший», - рассказывают друг другу русские оккупанты.

Как свидетельствуют предварительные перехваты СБУ, захватчики пытаются скрыть масштабы потерь, поэтому везут груз 200 ночью и небольшими партиями. И пока тела ждут своей очереди, начинают разлагаться.

«Чтобы не повторять судьбу погибших, оккупанты еще могут спасти свою жизнь. СБУ напоминает о горячей телефонной линии 2402. Позвонив по этому номеру, можно сдаться в плен и, в конце концов, вернуться домой живым», - добавляют в СБУ.

Напомним, в Мелитополе оккупанты перепрофилировали мясокомбинат под морг для своих солдат.