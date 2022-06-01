«У нас даже стеклянные банки неистребимы»: На Николаевщине после обстрелов, в одном из домов чудом сохранилась консервация

В Николаевской области, в одном из обстреливаемых районов, в доме чудом сохранилась консервация.

Об этом сообщили в 59 мотопехотной бригаде имени Якова Гандзюка.

Они сравнили банки с петушком из Бородянки, который так же уцелел после ракетных обстрелов, и отметили, что это неудивительно, ведь это банки с украинскими овощами, выращенными на украинской земле.

«К символам стойкости и несокрушимости украинского народа, вслед за петушком из Бородянки, можно смело добавить и вот эти банки с консервацией из Николаевщины. Кажется, они уцелели чудом. Но никакое это не чудо. Это закономерность. Потому что это – Украинские банки, с Украинскими овощами, выращенными на Украинской земле, приготовленные Украинской хозяйкой для Украинской семьи. У нас даже стеклянные банки неистребимы. А они на народ замахнулись...», - написали в бригаде.

Напомним, Журналисты нашли киевлянку Елену, которая сбила беспилотник, кинув в него банку консервированных помидоров.