ГУР: Россия не отказалась от плана полного захвата Украины

Защитники Украины сорвали план путинского блицкрига по захвату Киева, Харькова и Одессы, поэтому основные усилия оккупанты сосредоточили на востоке Украины.

Об этом в эфире телеканала «Настоящее время» заявил представитель ГУР МО Украины Вадим Скибицкий.

По данным военной разведки Украины, россия еще имеет достаточный потенциал для ведения долговременной войны против нашего государства. По словам Вадима Скибицкого, противник применяет на территории Украины 103 батальонно-тактические группы, которые непосредственно участвуют в боевых действиях. Еще около 40 БТГр находятся в резерве и могут использоваться против Вооруженных Сил Украины.

Также представитель военной разведки Украины рассказал, что в связи с военными неудачами оккупационных войск генеральному штабу россии приходится каждые 30 дней корректировать планы вторжения и сосредотачивать все усилия только на определенных направлениях.