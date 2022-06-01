Живой щит: В Мариуполе оккупанты строят временное жилье для горожан, лишившихся дома, вблизи линии обороны

В Мариуполе оккупанты начали строить временное жилье для жителей, потерявших дом в результате российских обстрелов, а в нескольких сотнях метров – линию обороны.

Об этом советник городского головы Мариуполя Петр Андрющенко сообщил в Telegram.

Андрющенко сообщил, что на днях легитимные власти города получили информацию от жителей о начале фортификационно-строительных работ между рынком «Азовский» и зданием бывшего супермаркета OBI.

Позже оккупационные власти начали «осторожные анонсы в режиме ответа на вопрос», что это строительство «модульных домов для бездомных мариупольцев».

Советник мэра отметил, что власти получили информацию от нескольких источников из окружения оккупационных властей Мариуполя и Мариупольского района.