Живой щит: В Мариуполе оккупанты строят временное жилье для горожан, лишившихся дома, вблизи линии обороны

В Мариуполе оккупанты начали строить временное жилье для жителей, потерявших дом в результате российских обстрелов, а в нескольких сотнях метров – линию обороны.
Об этом советник городского головы Мариуполя Петр Андрющенко сообщил в Telegram.
Андрющенко сообщил, что на днях легитимные власти города получили информацию от жителей о начале фортификационно-строительных работ между рынком «Азовский» и зданием бывшего супермаркета OBI.
Позже оккупационные власти начали «осторожные анонсы в режиме ответа на вопрос», что это строительство «модульных домов для бездомных мариупольцев».
Советник мэра отметил, что власти получили информацию от нескольких источников из окружения оккупационных властей Мариуполя и Мариупольского района.
«Действительно, оккупационные власти планируют строительство быстро монтируемых многоквартирных домов по технологии, схожей со строительством торговых центров типа Метро. Собственно – временная металлическая будка типа большой бытовки. Однако главное не это. В нескольких сотнях метров от домов оккупанты готовят линию обороны, включая окопы тяжелой техники. Такое расположение фортификаций делает невозможным нанесение ударов артиллерии по укреплениям оккупантов», - заявил Андрющенко.