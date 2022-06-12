Среди тех, кто в рядах ВCУ защищает страну от российских оккупантов, 37 тысяч женщин

В рядах Вооруженных сил Украины 37 тысяч женщин защищают страну от российских оккупантов.

Также уже более тысячи из них стали командирами, сообщила первая леди Украины Елена Зеленская во время международной конференции в Брюсселе «Женщины в конфликтах», пишет DW.

«Большинство наших медиков – женщины. 50% наших предпринимателей – женщины, и они работают, чтобы поддерживать экономику. В рядах ВСУ – 37 тыс. женщин. Уже более 1 тыс. женщин стали командирами» , – добавила она.

Зеленская также вспомнила истории украинских женщин, ставших символами украинской борьбы.

«Это Оксана, медсестра из Лисичанска. Она продолжала ходить на работу и помогать больным до тех пор, пока сама не осталась без ног, попав на вражескую мину. Оксана – символ жажды жизни и непреодолимой силы любви», – рассказала Зеленская.

Также она рассказала о 15-летней Лизе Чернышенко из Попасной, которая с огнестрельными ранениями самостоятельно вывезла в машине четырех раненых в безопасное место.

Зеленская вспомнила и о Татьяне Близняк, которая кормила младенца в киевском метро, ее фото стало основой образа украинской «Мадонны из метро» .