Среди тех, кто в рядах ВCУ защищает страну от российских оккупантов, 37 тысяч женщин

В рядах Вооруженных сил Украины 37 тысяч женщин защищают страну от российских оккупантов.
Также уже более тысячи из них стали командирами, сообщила первая леди Украины Елена Зеленская во время международной конференции в Брюсселе «Женщины в конфликтах», пишет DW.
«Большинство наших медиков – женщины. 50% наших предпринимателей – женщины, и они работают, чтобы поддерживать экономику. В рядах ВСУ – 37 тыс. женщин. Уже более 1 тыс. женщин стали командирами» , – добавила она.
Зеленская также вспомнила истории украинских женщин, ставших символами украинской борьбы.
«Это Оксана, медсестра из Лисичанска. Она продолжала ходить на работу и помогать больным до тех пор, пока сама не осталась без ног, попав на вражескую мину. Оксана – символ жажды жизни и непреодолимой силы любви», – рассказала Зеленская.
Также она рассказала о 15-летней Лизе Чернышенко из Попасной, которая с огнестрельными ранениями самостоятельно вывезла в машине четырех раненых в безопасное место.
Зеленская вспомнила и о Татьяне Близняк, которая кормила младенца в киевском метро, ее фото стало основой образа украинской «Мадонны из метро» .
«Есть такой популярный вопрос: какая ваша суперсила? Так вот, каждая наша женщина может ответить: моя суперсила – я украинка! И это не преувеличение. Наши женщины – супергероини, приближающие победу каждым днем своей жизни» , – сказала она.