ВОЙНА РОССИИ ПРОТИВ УКРАИНЫ: ВСУ постепенно освобождают территорию Херсонской области

В четверг, 24 февраля, в 5 утра российская федерация нанесла серию ракетных ударов по объектам военной инфраструктуры во многих городах Украины, в том числе и в Николаеве, где обстреляли военный аэродром Кульбакино.
После этого российские оккупанты начали наземное наступление сразу по нескольким направлениям. Обстрел Николаева продолжился.
Хронология событий 11 июня по этой ссылке.
В этой новости мы будем следить за событиями 12 июня.
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00:45 В соцсетях показали, как выглядит кладбище в аннексированном Севастополе.
« Я посетила солдат, выздоравливающих в госпитале в Киеве. Несмотря на травмы, их дух не сломлен. Их решительность невредима. Это тяжелое время для Украины. Европа на вашей стороне», – привели в Генштабе слова Урсулы фон дер Ляен.
00:05 ВСУ постепенно освобождают территорию Херсонской области. Есть определенные успехи в Запорожской области. Донбасс держится.Об этом сообщил Президент Украины Владимир Зеленский в своем видеообращении к украинцам.
«Помните, как в России еще в начале мая надеялись захватить весь Донбасс? Уже 108 день войны, июнь. Донбасс держится. Потери, понесенные оккупантами, в том числе и на этом направлении, очень весомы. В целом же российская армия на сегодняшний день имеет уже более 32 тысяч мертвых душ. И ради чего? Что это дало России? Никто сейчас не может сказать, сколько еще продлится это сожжение душ Россией. Но должны сделать все, чтобы оккупанты пожалели, что все это натворили, и чтобы они ответили за каждое убийство и каждый удар по Украине», - сказал Зеленский.