ВОЙНА РОССИИ ПРОТИВ УКРАИНЫ: ВСУ постепенно освобождают территорию Херсонской области

В четверг, 24 февраля, в 5 утра российская федерация нанесла серию ракетных ударов по объектам военной инфраструктуры во многих городах Украины, в том числе и в Николаеве, где обстреляли военный аэродром Кульбакино.

После этого российские оккупанты начали наземное наступление сразу по нескольким направлениям. Обстрел Николаева продолжился.

Хронология событий 11 июня по этой ссылке.



В этой новости мы будем следить за событиями 12 июня.

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