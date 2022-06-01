В Ukraine Weapons Tracker показали британские бронированные машины Husky, которые уже в Украине

Об этом сообщили в Ukraine Weapons Tracker в Twitter, пишут Буквы.

Проект Ukraine Weapons Tracker, отслеживающий и публикующий поставки, использование оружия в Украине, опубликовал видео, на котором видна британская бронированная машина Husky.

«Больше западных поставок поступило в украинскую сторону. Здесь мы видим тактическую машину поддержки Husky (International MXT-MV MRAP), поставляемую из Великобритании», - отметили в сообщении.

Ранее союзное государство инициировало передачу 120 бронемашин, из которых 80 – это Mastiff, Husky и Wolfhound. Украинские защитники осваивают Wolfhound. Теперь будут пользоваться и Husky.

#Ukraine : More Western supplies have reached the UA side; здесь есть UK-supplied Husky Tactical Support Vehicle (International MXT-MV MRAP) теперь в сервисе. pic.twitter.com/YUAWHp9mcm — 🇺🇦 Ukraine Weapons Tracker (@UAWeapons) June 11, 2022

СПРАВКА: Husky Tactical Support Vehicle производит компания Navistar Defense, дочерняя компания Navistar International, являющаяся владельцем марки автомобилей International. Выпускается как внедорожник, машина скорой помощи и командно-штабная машина.