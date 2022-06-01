Малый Мариуполь: Хмельничане сняли фильм о селе Андреевка на Бучанщине, которое уничтожили оккупанты

Хмельничане из проекта «Хащи» побывали в селе Андреевка Бучанского района, которое из-за масштабов разрушений в результате боевых действий сами жители называют маленьким Мариуполем. Документальный фильм хмельничан менее чем за неделю собрал почти миллион просмотров.

Видео освобожденной Андреевки авторский коллектив проекта опубликовал на Ютубе.

В фильме показывают кадры, на которых видно, что российские оккупанты практически стерли с лица земли это маленькое село, которое является одним из самых разрушенных населенных пунктов Киевщины. Местные рассказали журналистам, что здесь оккупанты устроили свои позиции.

«Закапывались прямо в домах, заезжали в дома танками, и из домов вели артиллерийские обстрелы по Макарову. Ведь отсюда до Макарова километров 10-15 и такая, если бы возвышенность. Это стратегическая возвышенность, с которой им было идеально « накрывать» Макаров», – объясняет автор видео.

Оккупанты жили в домах местных жителей, уродовали дома, а когда отступали, то взрывали их. Захватчики не оставляли за собой ничего живого. Это называют тактикой «сожженной земли», отмечают авторы фильма.

В видео люди, пережившие почти месяц российской оккупации, рассказывают о том, как они пережили оккупацию.

Несмотря на последствия и полностью разрушенные дома, украинцы из освобожденной Андреевки радуются тому, что остались в живых.