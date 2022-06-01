Война на Николаевщине: ВСУ ликвидировали 13 оккупантов, а также уничтожили несколько единиц техники и три склада

24 февраля в 5 утра российская федерация нанесла серию ракетных ударов по объектам военной инфраструктуры во многих городах Украины, в том числе и в Николаеве, где обстреляли военный аэродром Кульбакино.

После этого российские оккупанты начали наземное наступление сразу по нескольким направлениям. Обстрел Николаева продолжился.

Хронология событий 11 июня доступна по этой ссылке.

В этой новости мы будем следить за событиями 12 июня, происходящими на территории Николаевской области.

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08:01Обстановка в районе ведения боевых действий напряжена, сообщает ОК «Південь» в своем отчете за 11 июня.С целью сдерживания наших войск противник обстреливает наши позиции и пытается вести контрбатарейную борьбу.

Вместе с тем, в очередной раз ударил реактивной системой залпового огня «Ураган» по пригороду Николаева, продолжая огненное и психологическое давление на гражданское население.

В течение суток авиацией наших Воздушных сил были нанесены три авиационных удара по складам боеприпасов и скоплению вражеской техники.

«Ракетно-артиллерийскими и другими подразделениями в результате выполнения огневых задач отменено из списков личного состава 13 рашистов. Уменьшено количество вооружения рашистов на 1 танк, 5 автомобилей и 3 полевых склада боеприпасов в Херсонской области», - говорится в сообщении.

Корабельная группировка вражеского флота в Черном море увеличилась на 2 больших десантных корабля. Следовательно, сохраняется угроза от 40 крылатых ракет и готовности к действиям 4 ВДК.

07:44 Видео ночных взрывов в Николаеве.