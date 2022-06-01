Жители оккупированного села на Запорожье сдали оккупантам «казаков», которые решили обложить их данью

В селе Терпенье Мелитопольского района «казаки»-коллаборанты собирали деньги с продавцов черешни, те в свою очередь пожаловались на это российским спецслужбам.

Об этом сообщает РИА Мелитополь.

«В селе Терпенье Мелитопольского района горячая пора сбора урожая черешни. У местных предателей-казаков тоже сезон «сенокоса». Именно папахоносцам оккупационные власти доверили охранять оптовый черешневый рынок. А они, почувствовав власть, пошли по торговцам и потребовали заплатить им. Обещания платить по 20 долларов в день на руки, как хвастались казаки, орки не сдержали. И коллаборанты решили сами себе заработать на хлеб с маслом и икрой», - говорится в сообщении.

По данным местного издания, покрывал «казаков» местный гауляйтер – 52-летний Юрий Волжанин.

Но, как пишет издание, «в Украине сельчане привыкли к бунтарству» – поэтому сразу сообщили оккупационным спецслужбам о проделках «казаков» , которые подрядились охранять общественный порядок.

В результате ФСБшники вызвали Юрия Волжанина на беседу и вынесли ему выговор.

По данным местных журналистов, в Мелитополе в этом году хороший урожай черешни, но из-за запрета оккупантов вывозить ягоды на подконтрольную Украине территорию на оптовых рынках города и Мелитопольского района килограмм черешни продают по 10 грн.

Единственное направление, куда разрешено везти черешню из Мелитополя на продажу – Крым. И там цена ягод – 150 российских рублей за килограмм. Даже если посчитать по курсу, установленному псевдогубернатором Евгением Балицким, это 75 гривен.