Просто ад какой-то: Окупанты жалуются на контратаки ВСУ на Южнобугском направлении

Контратаки украинских защитников на Николаевско-Херсонском направлении устраивают настоящий ад оккупантам.

Об этом говорится в опубликованном СБУ перехвате разговора «попавшего под раздачу» захватчика.

- Сначала «Градами» накрыли, нах*й. Потом, только чуть очухались: *бать, минометoм! У меня прям 10 метров от окопа… *бать... В окоп, короче, запрыгнул: как у*бало… Сидишь в окопе, бл*дь, *бать, п*здец: «Господи, бл*дь! Только не в окоп, только не окоп! Короче, бл*дь, лес горит – ну, п*здец! Просто ад какой-то, нах*й!» - описує ситуацію загарбник. - описывает ситуацию захватчик.