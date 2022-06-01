Оккупанты в Мариуполе вместо отопления обещают палатки, и уже не обещают компенсации на восстановление жилья

Российские оккупанты собираются сносить в Мариуполе разрушенные дома, полностью компенсировать убытки уже не обещают, а вместо отопления домов на зиму готовят палатки по обогреву.

Об этом рассказал советник городского главы Мариуполя Петр Андрющенко в Telegram.

«По всем частично разрушенным домам появились сообщения оккупантов сносе в течение двух недель с требованием о выселении. О том, куда и как будут потом переселены люди, оккупанты не отвечают, переложив проблему снова на мариупольцев снова», - говорится в сообщении.

По данным Андрющенко, оккупационная администрация продолжает практику создания свалок отходов во дворах многоэтажек.

«Понемногу оккупанты начинают говорить правду, что компенсаций не будет (не сюрприз), заявления переделывают с «компенсации» на «помощь по ремонту». Озвучены планы на отопление зимой. Его не будет, но будут установлены палатки обогрева. Как в палатках собираютс обогреть более 130 тысяч человек – скорее ответ, чем вопрос», - добавил советник мэра Мариуполя.

Также Андрющенко, ссылаясь на источники, рассказал, что по плану школы будут работать только в теплый период, поэтому вместо летних каникул будут долгие зимние или еще обсуждается план создать вид он-лайн образования.