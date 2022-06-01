«Они хотят, чтоб мы жили плохо»: Ким рассказал о ситуации в Николаеве и намереньях россии

В Николаевской области украинским военным удается сдерживать натиск российских сил.

Об этом сообщает издание «Актуальная камера».

Глава Николаевской областной военной администрации Виталий Ким рассказал, что город обстреливают из ствольной артиллерии, потому что, помимо прочего, хотят уничтожить инфраструктуру Украины.

«С точки зрения безопасности ситуация немного ухудшилась, потому что русские оккупанты обстреливают сейчас город из ствольной артиллерии. На самом же деле они уничтожают экономику и промышленность Украины. Это связано с тем, что они не хотят, чтобы мы жили хорошо, чтобы мы жили по-европейски. Они хотят, чтобы мы жили плохо», - сказал Ким.

Также он ответил на вопрос о том, в чем разница между демократической страной и недемократической.

«Разница в том, что в демократических странах люди живут хорошо и в достатке, но постоянно недовольны своим президентом и правительством. А русские живут плохо, но всегда довольны своим президентом и правительством», - ответил Ким.

Напомним, ранее городской голова Николаева Александр Сенкевич рассказал, что город уже три месяца готовится к возможному наступлению, и уверен, что вражеский десант, которого россия может высадить в Николаеве или области, будет уничтожен.