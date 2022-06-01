Экс-глава Николаевской ОГА Стадник принял участие в польском обучении противодронной борьбы разных типов

Бывший председатель Николаевской областной государственной администрации Александр Стадник принял участие в обучении противодронной борьбы.

Об этом он сообщил у себя на странице в Facebook.

Он сообщил, что обучение организовали польские партнеры. Полученные знания и практику передадут Вооруженным Силам Украины.

«Хочу поблагодарить наших ПОЛЬСКИХ ПАРТНЁРОВ - ДРУЗЕЙ УКРАИНЫ, за возможность лично принять участие в теоретическом и практическом обучении по развитию технологий противодронной борьбы разных типов. Теперь полученные знания и практику передадим ВСУ Украины в боевых условиях на востоке нашей Украины. Уверен, что этот опыт поможет сохранить жизни наших солдат и жизни мирного населения, и приблизит нас к победе над оккупантом», - написал Стадник.

Он также отметил, что дроны используются для уничтожения как военных объектов, так и живой силы противника. Поэтому необходимо учиться защищаться от атак БПЛА.

«БПЛА - беспилотный летательный аппарат - известны как дроны, делают БПЛА реальной угрозой. Дроны это смертоносное оружие, используемое не только украинскими военными, но и все чаще преступниками, террористами и диверсантами Путинского режима, угрожая не только военным объектам или критической важной инфраструктуре, но и гражданской безопасности Украины. Поэтому, украинские воинские части и учреждения, отвечающие за безопасность промышленного сектора и общественную безопасность, особенно заинтересованы в обеспечении эффективных знаний и методов защиты от атак дронов в Украине. Победа будет за нами, Слава Украине!» - отметил экс-глава ОГА.

Напомним, Турция решила подарить Литве беспилотник «Байрактар» для передачи украинским военным, на который литовцы по всей стране собрали 5 миллионов евро.