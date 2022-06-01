Оккупанты придумывают варианты, как стать «трехсотым», чтобы сбежать из зоны боевых действий и получить миллионную компенсацию

Главное управление разведки Минобороны Украины опубликовало запись телефонного разговора российских оккупантов, в котором они обсуждают способы имитации боевых ранений, чтобы сбежать из зоны боевых действий.

Видео опубликовано в YouTube.

Во время разговора оккупанты приходят к выводу, что единственный реальный способ убежать – стать «трехсотым» (получить ранение, - ред.). Единственная проблема – госпитали отказываются принимать оккупантов на лечение и выдавать «больничные». А потому, изучают опыт «старых волков», умеющих наносить сами ранения, которые выглядят как боевые.

– Я вчера предлагал гранату его… (взорвать). РГД. Чтобы сразу восемь человек «затрехсотились». Плитами обложить чтобы конечности торчали. В… (сдетонировать) ее и все. Всем поехать домой с тремя мультами (тремя миллионами, которые должны выплачиваться за боевое ранение), – поделился идеей российский солдат.