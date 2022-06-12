Экс-командир «Азова» сообщил, что 220 тел защитников Мариуполя уже доставили в Киев – проходит процесс опознания

Тела 220 погибших защитников Мариуполя, которые накануне обменяли в рамках двух обменов, уже сейчас находятся в Киеве, идет процесс опознания.

Об этом сообщил экс-командир полка «Азов» Максим Жорин в Telegram.

- Большинство этих тел в очень ужасном состоянии. Визуально опознать их невозможно. Патронатная служба «Азова» принимает участие в этих процессах. Для того чтобы облегчить всем службам эту работу, - сказал он.

Жорин говорит, что процесс опознания будет длиться долго.

- Придется проводить сложные экспертизы, ДНК. Думаю, что этот процесс займет несколько месяцев, – говорит он.

Экс-командир «Азова» добавляет, что в Мариуполе по-прежнему остается большое количество погибших. Переговоры по обмену продолжаются.

- О тех, кого уже обменяли: треть из них - «азовцы». Также есть погибшие из всех подразделений, которые защищали Мариуполь - морская пехота, полиция, СБУ, пограничники. Это можно определить по форме одежды, шевронам. Но чтобы идентифицировать каждого нужно много времени, – говорит.

Жорин добавляет, что сейчас крайне важно не забывать и о пленных героях, которые сейчас находятся под контролем российской федерации. Их нужно вернуть домой.

- Они ждут. Это те люди, которые сделали сверхчеловеческие усилия для того, чтобы не только защищать Мариуполь. Но и для того, чтобы российская армия отступила от Киева или Сум, Чернигова. Старайтесь не дать всем остальным забыть о том, что нам домой нужно вернуть абсолютно каждого героя, который нас защищал, - подчеркнул Жорин.

Напомним, 6 июня россия передала Украине первых погибших военных на территории металлургического завода «Азовсталь» в Мариуполе. Речь шла о погибших бойцах.

8 июня состоялся второй обмен. Ураина вернула тела еще 50 погибших, в том числе защитников Мариуполя.