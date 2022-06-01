Китай воспользовался войной рф против Украины и берет под контроль Центральную Азию, - СМИ

Центральная Азия переживает побочные эффекты войны, которую владимир путин развязал против Украины.

Об этом сообщает «Зеркало недели» со ссылкой на Bloomberg.

Ухудшение экономических перспектив россии может оставить миллионы выходцев из Центральной Азии без работы, тем самым подрывая мощные потоки денежных средств в их родные страны. Но проблемы этих людей могут еще больше навредить самой рф.

В прошлом году в рф было 8 миллионов трудовых мигрантов из Таджикистана, Кыргызстана и Узбекистана. В 2021 году на денежные переводы от гастарбайтеров приходилось 34% ВВП Таджикистана, а в случае Кыргызстана этот показатель составлял 33%, о чем свидетельствуют данные Всемирного банка. В Узбекистане в 2020 году на деньги работников приходилось чуть менее 12% ВВП. Санкции, введенные против россии подорвут эти критически важные для Центральной Азии платежи.

Bloomberg допускает, что война против Украины может навсегда разорвать связи россии с Центральной Азией. Многие доказательства уже указывают на то, что цепи поставок в регионе уже начинают переориентироваться на Китай и Турцию. Финансовые связи с Москвой тоже слабеют.

Последствия войны для экономических отношений россии с Центральной Азией могут потенциально ускорить полный переход региона на орбиту Китая. Хотя эта тенденция стала очень заметна еще в декабре. В то время как москва погрязла в войне на истощение против ожесточенных защитников Украины, Китай празднует три десятилетия отношений с независимыми странами Центральной Азии. Китайский министр иностранных дел Ван И на этой неделе побывал в Казахстане, где встречался с коллегами из четырех других стран региона. Приезд китайского дипломата заложил основу для визита лидера КНР Си Цзиньпина, который состоится осенью. Это будет крупное дипломатическое и геополитическое заявление, учитывая, что китайский лидер избегал встреч G20 с начала пандемии COVID-19.

Разворот к Китаю может в определенной степени компенсировать утраченные рабочие места в россии. Однако приток рабочих обратно в Центральную Азию может спровоцировать социально-экономические потрясения в родных странах.

Прежде чем атаковать Украину, россия показала миру свою внимательность к Центральной Азии. В частности, она вмешалась в ситуацию в Казахстане, когда вспыхнули протесты в январе. Но теперь разбитая армия путина погрязла в Украине. Как раз в то время, когда китайские интересы в сфере безопасности только растут в Центральной Азии.