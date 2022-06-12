российские оккупанты целенаправленно похищают музейные экспонаты и скифское золото

Международная группа ученых и экспертов по цифровым технологиям, отслеживающим кражи, выяснила, что направленная россией «группа специалистов» занимается контрабандой в рф ценных исторических артефактов с временно захваченных территорий Украины.

Об этом сообщает «Укринформ» со ссылкой на The Guardian и на антрополога Брайана Дэниелса.

Из лаборатории в американском штате Вирджиния Дэниелс и его коллеги следили за разграблением и уничтожением культурных ценностей с начала вторжения россии в Украину и выявили закономерности в преступлениях.

- Сейчас есть очень веские доказательства того, что это умышленный шаг россии, когда определенные картины и украшения были… вывезены в рф, - сказал Дэниелс.

След краж в значительной степени сосредоточен на драгоценном скифском золоте.

- Сейчас так много сообщений о воровстве, что очевидно, что это стратегия, - говорит Дэниелс.

В то же время ученый не знает, была ли денежная ценность важнейшим фактором для россиян, или предметы были выбраны из-за их культурного значения.

- Возможно, все это часть подрыва идентичности Украины как отдельной страны, с претензией на законное владение россией всеми их экспонатами, – отметил Дэниелс.

Он добавил, что кражи, как правило, следуют за допросами музейных хранителей и смотрителей.