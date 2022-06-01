Госдума рф VS Литва: Как литовский депутат «троллит» российских политиков, которые предлагают «отменить независимость» его страны

8 июня стало известно, что в госдуме рф хотят отменить «независимость Литвы». Это предложение вполне серьезно внес депутат Евгений Федоров. Его заявление сразу же стало предметом насмешек и откровенного «троллинга», в первую очередь, резидентов самой Литвы.

«Преступности.НЕТ» собрало хронологию этого «диалога» между госдумой рф и Литвой.

8 июня российское пропагандистское издание опубликовало новость о том, что депутат Федоров внес в госдуму проект об отмене постановления Госсовета СССР «О признании независимости Литовской Республики».

После развала СССР независимость Литвы была признана 6 сентября 1991 года на заседания Госсовета советов под председательством Михаила Горбачева. Вместе с Литвой, независимыми признали также Латвию и Эстонию.

Теперь же Федоров предлагает отменить решение, принятое в 1991 году. Правда, что дальше они решили делать с Литвой – присоединять ее к несуществующему Союзу или напасть как на Украину, в госдуме не уточнили.

В Литве с ответом не задержались. Депутат сейма Литвы Матас Малдейкис, в ответ на предложение Федорова, заявил, что в таком случае Вильнюс может расторгнуть Поляновский мирный договор 1634 года, заключенный между россией и Речью Посполитой по итогам Смоленской войны (1632–1634). Этот договор фиксировал границы между странами.

«Если россия отзовет свое признание независимости Литвы 1991 года, Литва отзовет Поляновский договор 1634 года», — написал Малдейкис в Twitter.

Страна в таком случае сможет потребовать от россии «вернуть все оккупированные территории Великому княжеству». «Смоленск — это Литва!» — добавил парламентарий.

Эти слова вызвали, как обычно, агрессию со стороны рф. Прокремлевские пропагандисты сразу же нашлись с ответом, один из них – владимир соловьев, в привычном ему хамском стиле, обратился к депутату Литовского Сейма со словам: «Слышь, депутат, говоришь, что Смоленск – это Литва? Подъезжай, забирай! Ну, подъезжай, забирай!».

Однако на ответную агрессию соловьев спровоцировать литовского депутата не смог. Матас Малдейкис ограничился твиттом:

«Этот парень только что предложил мне вторгнуться в россию! Нет, спасибо, у меня есть стиральная машинка!», - потроллил депутат русскую пропаганду.

Отметим, в Украине также не оставили без ответа нелепое заявление одного из депутатов госдумы. На следующий день после предложения Федорова, в соцсетях опубликовали «распоряжение» исполнительного органа Киевского городского совета. В «документе» предложили отменить решение о создании москвы.

Конкретно было предложено отменить указ Великого князя Киевского Юрия Долгорукого «Об основании города москва», выданного в 1147 году. Сообщается, что указ является «историческим недоразумением».

Напомним, Турция решила подарить Литве беспилотник «Байрактар» для передачи украинским военным, на который литовцы по всей стране собрали 5 миллионов евро.