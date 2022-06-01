На Львовщину привезли более 120 коров из Николаевской области – животных забрали с линии фронта

В Дрогобыч доставили более 120 коров с фермы на Николаевщине, которая находится на линии фронта и пострадала от вражеских обстрелов.

Об этом сообщает городской совет Дрогобыча.

В начале недели мэрии Дрогобыча дошла информация о том, что одно из фермерских хозяйств, работающее в Николаевской области, в селе Украинка, находится под угрозой полного уничтожения.

Это село, из-за постоянных обстрелов, более чем наполовину разрушено, а сама ферма разбомблена на 80%. Несмотря на это, здесь оставалось много крупного рогатого скота. А вместе с ними немало людей, которые заботились о животных и не хотели их покидать.

Заместитель городского головы Андрей Ковч сообщил, что речь шла не только о спасении людей, но и животных.

«Как только мы узнали это, мы включились в работу. Но для нас речь шла не только о спасении животных, но и о людях, которые из-за своей ответственности перед животными не могли покинуть село и постоянно находились в опасности», – отмечает Андрей Ковч.

После телефонных переговоров и контакта с руководителем хозяйства Людмилой Голуб – по поручению городского головы Тараса Кучмы – команда дрогобычан в составе Андрея Ковча, Руслана Щербы и Ивана Маркива отправились в Николаев и взялись организовывать спасение коров из коллективного хозяйства «Авангард».

«Мы обзвонили два десятка контактов для найма малого транспорта, с десяток контактов по найму крупных скотовозов, но тщетно. План эвакуации в течение двух дней менялся каждый час. Село Украинка подвергается постоянным вражеским обстрелам тяжелой артиллерией и самолетами. 60% села уничтожены. Еще в конце прошлой недели при попытке эвакуации коров, рашистами были повреждены два крупных скотовоза, убиты животные, но хуже всего… убит человек. Поэтому никто не соглашался ехать на ферму…», – рассказывает Андрей Ковч.

Но после многодневных поисков нашлись отважные люди. Помочь с перевозкой коров вызвалась компания-перевозчик ООО «БВА» и водители Роман и Денис, работавшие даже под ракетными обстрелами. Благодаря успешно разработанному плану, сотрудничеству с ВСУ 120 коров удалось успешно вывезти с фронтовой территории.

Животных уже доставили в Дрогобыч. Их планируют пристроить на базе коммунального фермерского хозяйства «Тарком».

Напомним, украинские воины из 28-й отдельной механизированной бригады имени Рыцарей Зимнего Похода по приказу командования эвакуировали из зоны боевых действий двух пони.