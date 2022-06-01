Оккупанты возле Очакова обстреляли украинский корабль «Юрий Олефиренко» – ему удалось уйти от огня

Украинский средний десантный корабль «Юрий Олефиренко» 3 июня избежал массированного артиллерийского обстрела со стороны российских оккупантов.

Об этом сообщает издание «Naval News».

Корабль атаковали возле Очакова.

«Драматическое видео показывает, как украинский военный корабль подвергается артиллерийскому обстрелу. По меньшей мере 16 снарядов приземлились рядом с кораблем, некоторые на расстоянии менее 60 метров. Тем не менее, судно, похоже, ускользает практически невредимым», - пишет издание.

Окончательная судьба корабля все еще остается неясной. На видео не показано, что корабль получил прямое попадание или тонет. Это примечательно, поскольку, если бы он затонул, российские источники об этом бы заявили.

«Для надводных кораблей, таких как «Юрий Олефиренко», главное – выживание», - пишет издание.

#war The 🇺🇦Ukrainian Yuri Olefirenko,a Polnochny-class landing ship under strike of the 🇷🇺Russian artillery sails along the Bugsko-Dneprovsko-Limansky Canal near the port of Ochakov in Mykolaiv region on June 3,2022. The video was taken from a shooting spotter drone. War Online pic.twitter.com/CZc7ah7EOd — Capt(N) (@Capt_Navy) June 10, 2022

Вероятно, что оккупанты вели огонь с территории Кинбурнской косы, откуда они ранее обстреливали Очаков.