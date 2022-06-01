Оккупанты возле Очакова обстреляли украинский корабль «Юрий Олефиренко» – ему удалось уйти от огня

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12.06.2022 19:19

Украинский средний десантный корабль «Юрий Олефиренко» 3 июня избежал массированного артиллерийского обстрела со стороны российских оккупантов.

Об этом сообщает издание «Naval News».

Корабль атаковали возле Очакова.

«Драматическое видео показывает, как украинский военный корабль подвергается артиллерийскому обстрелу. По меньшей мере 16 снарядов приземлились рядом с кораблем, некоторые на расстоянии менее 60 метров. Тем не менее, судно, похоже, ускользает практически невредимым», - пишет издание.

Окончательная судьба корабля все еще остается неясной. На видео не показано, что корабль получил прямое попадание или тонет. Это примечательно, поскольку, если бы он затонул, российские источники об этом бы заявили.

«Для надводных кораблей, таких как «Юрий Олефиренко», главное – выживание», - пишет издание.

Вероятно, что оккупанты вели огонь с территории Кинбурнской косы, откуда они ранее обстреливали Очаков.

    Фотофакт