В Минобороны рассказали о ТОП-5 вещах, которые российские мародеры украли в Украине на войне

По случаю Дня россии в Минобороны обнародовали антирейтинг ТОП-5 вещей, которые российские военные воруют в Украине.

Об этом сообщает на Министерство обороны Украины.

На 5 месте - бойлер.

«Погиб, обнявшись с краденым бойлером» - история о (мертвом) оккупанте в Мощуне, Киевской области. С 2: 44 минуты в видео ССО ВСУ.

На 4 месте - носки.

«Где буряты стояли, из тех домов все повыносили. Даже носки. Конечно, бытовую технику всю украли, посуду позабирали. Ну и, если ходили они по домам, то искали бензин и водку», - рассказала жительница Катюжанки, Киевской области.

На 3 месте - военная обувь.

Отмечается, что оккупанты заменили свои «лапти тактические» на украинские берцы таланы, разворовав состав с военной формой.

На 2 месте - унитаз.

Оккупанты, грабя Усадьбу Попова, вместе с пилами и шуруповертом, украли и мраморный унитаз времен графов Поповых.

Почетное первое место занимает собачья конура

«Невероятно, но факт. Будку на вражеском грузовике с белыми буквами Z пользователи сфотографировали на одной из трасс», - сказано в публикации.

В Минобороны Украины заявили, что «армия убийц, насильников и мародеров ответит за каждое свое преступление».