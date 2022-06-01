Украине нужны военные конвои, чтобы разблокировать порты, - Ермак

Глава Офиса Президента Украины Андрей Ермак считает, что нужны зеленые коридоры из украинских портов, чтобы разблокировать их и вывезти зерно.

Об этом он написал в Telegram.

По его словам, для зеленых коридоров необходимы военные конвои, а также противокорабельные ракеты для Украины. Никаких санкционных уступок рф также быть не может.

«Мировой голод» хотят использовать в качестве оружия. Я неоднократно говорил, что россия готовит продовольственный кризис, способный запустить цепочку других кризисов в мире. Они блокируют украинские порты, уничтожают урожай, занимают значительные территории на Юге и воруют наше зерно… План голода путина нацелен на то, чтобы запустить волну беженцев с Ближнего Востока и Африки в ЕС и ударить по экономике наших союзников», - написал Ермак.

Он привел мнение историка Тимоти Снайдера, что на фоне возможных голодных бунтов россия попытается шантажировать мир, обвинить Украину и потребовать признать аннексию территорий и снять санкции. Также россия пытается уничтожить Украину как экспортера и гаранта мировой продовольственной безопасности.