Украина сдерживает оккупантов на фронте в 2,5 тысячи километров, на 1100 километрах идут бои, - Залужный

Украина противостоит россии на фронте в 2450 километров, из которых на 1105 километрах ведутся активные боевые действия.

Об этом сообщил Главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный.

Он провел беседу со своим американским коллегой – главой объединенного комитета начальников штабов США генералом Марком Милли.

«Противник сконцентрировал основные усилия на севере Луганской области. Он массово применяет артиллерию и, к сожалению, имеет десятикратное огневое преимущество. Но, несмотря ни на что, мы продолжаем удерживать позиции. Каждый метр украинской земли там полит кровью, но не только нашей, но и оккупанта».

«Сложная ситуация, в частности, в городе Северодонецк. Туда врагом было переброшено до 7 батальонно-тактических групп. Несмотря на плотный огонь, нам удалось остановить противника. Испытывая неудачи на Луганском направлении, российские оккупационные войска возобновили обстрелы жилых кварталов Харькова, что требует от нас адекватных действий. Вооруженные силы рф продолжают обстреливать артиллерией и минометами подразделения наших сил обороны в Черниговской и Сумской областях. Мы ведем ответный огонь. На отдельных направлениях мы перешли к контрнаступательным действиям», - сообщил Залужный.

Он повторил свою просьбу к США – в кратчайшие сроки помочь нам получить больше артиллерийских систем калибра 155 мм.