Украина в прошлом году просила у Запада противоракетные системы, но их не предоставили, - Зеленский

Украина еще в прошлом году могла получить системы противоракетной обороны, но западные страны их не предоставили.
Об этом в своем видеообращении сказал Президент Украины Владимир Зеленский.
- Сегодня уже 109-й день полномасштабной войны, но далеко не 109-й день, когда мы говорим партнерам простую вещь: Украине нужны системы современной противоракетной обороны. Поставка таких систем была возможна и в этом году, и в прошлом году, и раньше, если честно. Получили ли мы их? Нет. Нужны ли они нам? Да. Набралось уже 2606 «утвердительных ответов» на этот вопрос в виде разных российских ракет, которые ударили по украинским городам. Это жизни, которые можно было бы спасти, трагедии, которых могли бы избежать, если бы к Украине прислушались, - сказал Зеленский.