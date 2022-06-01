рф относится к солдатам как к пушечному мясу и давно не несла такие потери в войне, - Зеленский

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что оккупанты относятся к своим солдатам как к пушечному мясу.

Об этом он сказал в своем видеообращении.

- Российская армия пытается завести на Донбасс резервные силы. Но какие у них могут быть резервы сейчас? Похоже, попытаются бросить в бой слабо подготовленных срочников и тех, кого собрали по пути скрытой мобилизации. Российские генералы рассматривают своих людей просто как пушечное мясо, которое им нужно, чтобы обеспечить преимущество в количестве – в количестве живой силы, в количестве военной техники. И это означает только одно: россия еще в июне может пересечь границу в 40 тысяч своих погибших военных. Ни в какой другой войне за многие десятилетия они столько не теряли, - сказал Зеленский.