ВОЙНА РОССИИ ПРОТИВ УКРАИНЫ: Эрдоган заявил, что станет посредником в переговорах Зеленского и путина

В четверг, 24 февраля, в 5 утра российская федерация нанесла серию ракетных ударов по объектам военной инфраструктуры во многих городах Украины, в том числе и в Николаеве, где обстреляли военный аэродром Кульбакино.

После этого российские оккупанты начали наземное наступление сразу по нескольким направлениям. Обстрел Николаева продолжился.

Хронология событий 12 июня по этой ссылке.



В этой новости мы будем следить за событиями 13 июня.

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0:31 Президент Турции Реджеп Таип Эрдоган заявил, что планирует провести переговоры с украинским Президентом Владимиром Зеленским и владимиром путиным на следующей неделе.

Об этом сообщает «Лига.net».

Переговоры будут касаться создания «зернового коридора» для экспорта украинского продовольствия.

- На следующей неделе мы обменяемся мнениями и с президентом путиным, и с президентом Зеленским, обсудим шаги, которые мы предпримем, – сказал турецкий президент.

00:17 Американские добровольцы из Иностранного легиона ведут бои с оккупантами на Донбассе.

00:12 72-я бригада показала, как работают украинские штурмовики Су-25.