Война на Николаевщине: Оккупанты с утра обстреляли Николаев

24 февраля в 5 утра российская федерация нанесла серию ракетных ударов по объектам военной инфраструктуры во многих городах Украины, в том числе и в Николаеве, где обстреляли военный аэродром Кульбакино.

После этого российские оккупанты начали наземное наступление сразу по нескольким направлениям. Обстрел Николаева продолжился.

Хронология событий 12 июня доступна по этой ссылке.

В этой новости мы будем следить за событиями 13 июня, происходящими на территории Николаевской области.

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06:04 Оккупанты около 5 часов утра начали обстрел Николаева из систем реактивной артиллерий. Информация о последствиях выясняется.