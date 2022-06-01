«Нужно €100 миллиардов прямо сейчас»: Евродепутат от Польши раскритиковал ЕС за недостаточную помощь Украине

Депутат Европарламента Витольд Ващиковский раскритиковал Евросоюз за крайне недостаточную, по его мнению, финансовую поддержку Украины в ее оборонительной войне против рф.

Об этом он заявил «Польскому радио», передает liga.net.

Польский министр иностранных дел в 2015—2018 годах оценил помощь от ЕС как «символическую».

Он напомнил, что Еврокомиссия объявила о выделении Украине около 9 миллиардов евро до конца года.