«Нужно €100 миллиардов прямо сейчас»: Евродепутат от Польши раскритиковал ЕС за недостаточную помощь Украине

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13.06.2022 08:34

Депутат Европарламента Витольд Ващиковский раскритиковал Евросоюз за крайне недостаточную, по его мнению, финансовую поддержку Украины в ее оборонительной войне против рф.

Об этом он заявил «Польскому радио», передает liga.net.

Польский министр иностранных дел в 2015—2018 годах оценил помощь от ЕС как «символическую».

Он напомнил, что Еврокомиссия объявила о выделении Украине около 9 миллиардов евро до конца года.

«Украине нужны сотни миллиардов для восстановления или, по меньшей мере, 100 миллиардов евро прямо сейчас для того, чтобы пополнить армию, чтобы защищаться», – сказал евродепутат от руководящей в Польше партии «Право и справедливость».

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