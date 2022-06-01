«Нужно €100 миллиардов прямо сейчас»: Евродепутат от Польши раскритиковал ЕС за недостаточную помощь Украине

Депутат Европарламента Витольд Ващиковский раскритиковал Евросоюз за крайне недостаточную, по его мнению, финансовую поддержку Украины в ее оборонительной войне против рф.
Об этом он заявил «Польскому радио», передает liga.net.
Польский министр иностранных дел в 2015—2018 годах оценил помощь от ЕС как «символическую».
Он напомнил, что Еврокомиссия объявила о выделении Украине около 9 миллиардов евро до конца года.
«Украине нужны сотни миллиардов для восстановления или, по меньшей мере, 100 миллиардов евро прямо сейчас для того, чтобы пополнить армию, чтобы защищаться», – сказал евродепутат от руководящей в Польше партии «Право и справедливость».