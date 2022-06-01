В Латвии призвали увеличить поставки оружия в Украину

Российско-украинская война может затянуться на месяцы и даже годы, поэтому западные страны должны поставлять в Украину оружие до полной победы.

Об этом заявил министр иностранных дел Латвии Эдгарс Ринкевичс в интервью The Telegraph, передает УНИАН.

Латвийский министр уверен, что Запад должен поставить себя на «военные рельсы», чтобы поставлять оружие в Украину «столько, сколько потребуется» для победы. По его словам, война в Украине может затянуться на месяцы и даже годы, поэтому европейским странам необходим проявить»стратегическую стойкость».

«Я думаю, что мы приходим к некоторому пониманию того, что нашей военной промышленности необходимо наращивать производство. К сожалению, нравится нам это или нет, но из-за россии мы снова оказались в ситуации, когда военная оборона является приоритетом для Европы и для НАТО», - отметил Ринкевичс.

Также он призвал увеличить поставки современного оружия в Украину.

Напомним, как депутат Европарламента Витольд Ващиковский раскритиковал Евросоюз за крайне недостаточную, по его мнению, финансовую поддержку Украины в ее оборонительной войне против рф. По его словам, Украине немедленно нужно около 100 миллиардов евро.