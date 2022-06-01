В Украине арестовали активы фирм семьи экс-министра обороны Лебедева на сотни миллионов гривен

Павел Лебедев 645 вагонов, принадлежащих семье экс-министра обороны Украины, арестованы и переданы в АРМА. Также арестовано другое имущество его предприятий, сотрудничающих с рф.

Об этом сообщили в Киевской городской прокуратуре.

В ходе расследования уголовного производства арестовано 645 железнодорожных вагонов стоимостью около 650 миллионов гривен, принадлежащих предприятиям семьи экс-чиновника, объявленного в розыск за государственную измену. В настоящее время арестованное имущество передано в управление АРМА.

По данным следствия, на территории Украины осуществляют свою деятельность ряд предприятий, конечным бенефициарным владельцем которых является семья бывшего Министра обороны Украины (2012-2014 годы) (Павел Лебедев, - ПН).

Указанные предприятия занимаются поставками и реализацией товаров на территории рф, а также производят оборудование для оборонно-промышленного комплекса государства-агрессора.

Кроме того, по ходатайству прокуратуры наложен арест на другое имущество этой финансово-промышленной группы предприятий и их владельцев. В частности, арестовано 30 земельных участков, 30 объектов недвижимости, в том числе 6 цельных имущественных комплексов и корпоративные права 22 субъектов хозяйствования.

Досудебное расследование в уголовном производстве по фактам финансирования действий, совершенных с целью насильственного изменения или свержения конституционного строя или захвата государственной власти, изменения границ территории или государственной границы Украины и присвоение имущества (часть 3 статьи 110-2 и части 3 статьи 191 УК Украины) осуществляется следователями СУ ГУ Нацполиции в Киеве, при оперативном сопровождении Департамента защиты национальной государственности СБУ.

Напомним, что в Украине арестовали активы соратников из окружения путина на более чем 2 миллиарда гривен.