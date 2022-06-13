Чиновников «Укрзалізниці» подозревают в попытке украсть ₴5 миллионов на закупке ПЦР-тестов

Детективы НАБУ при процессуальном руководстве САП 10 июня сообщили шестерым лицам о подозрении в покушении на завладение 4,94 миллиона гривен при закупке для нужд работников «Укрзалізниці» услуг по ПЦР-тестированию на COVID-19.

Об этом сообщили в Национальном антикоррупционном бюро Украины.

Действия подозреваемых квалифицированы по части 3 статьи 15 части 5 статьи 191 УК Украины. Речь идет о трех должностных лицах АО «Укрзалізниця»; директоре и заместителе директора частного предприятия; представителя частного бизнеса в сфере предоставления медицинских услуг.

Трем лицам – должностному лицу «Укрзалізниці», представителю частного бизнеса и директору частного предприятия – о подозрении сообщили заочно.

По данным следствия, в сентябре-декабре 2020 года «Укрзалізниця» организовала публичные закупки 11 тысяч ПЦР-тестов на COVID-19. Чиновники УЗ помогли заранее определенному ООО победить в конкурсных торгах и согласовали цены, которые в тот момент в полтора раза превышали среднерыночные — 1280 гривен за тест вместо 837 гривен за тест.

Однако структурные подразделения АО «Укрзалізниця» отказались согласовывать заключение договора с победителем в связи с явным несоответствием предложенной цены рыночным предложениям. И таким образом предотвратили хищение 4,94 миллиона гривен.