В Мариуполе оккупанты принуждают население работать за еду

Во временно оккупированном Мариуполе оккупанты не смогли набрать на работу в коммунальные службы достаточное количество сотрудников с зарплатой 10 тысяч рублей на месяц. Теперь они снизили количество гуманитарной помощи, чтобы заставить местное население работать за еду.

Об этом сообщили в Главном управлении разведки Министерства обороны Украины.

Враг снизил объемы так называемой «гуманитарной помощи», обеспечивавшей минимальный объем продуктов для выживания. Сейчас оккупационная администрация предлагает людям идти в «волонтеры».

Анонсируется, что главной их задачей станет уборка завалов на улицах и захоронение тел в братских могилах. В качестве вознаграждения предлагается «доступ к еде».

Также для «наведения порядка» в разрушенных населенных пунктах (в том числе – Мариуполе) оккупанты планируют использовать бесплатный труд «добровольцев».