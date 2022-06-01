Ким заявил, что оккупанты постоянно обстреливают Николаев и прифронтовые громады, но перспектив на повторное наступление нет

Глава Николаевской ОВА Виталий Ким заявил, что российские оккупанты постоянно обстреливают прифронтовые громады и город Николаев. Тем не менее перспектив на наступление в николаевском направлении он не видит.
Об этом он рассказал во время национального телемарафона.
— Враг в наступление не идет, но постоянно обстреливает все прифронтовые громады. Сегодня особенно горячо было в Широковской и Березнеговатской громадах Баштанского района. Обстреливали и город Николаев, в том числе из ствольной артиллерии. Погибших нет, но есть раненые, - сказал Ким.
Он также отметил, что люди, оставшиеся в прифронтовых селах, обеспечены необходимым минимумом продуктов питания. Хотя таких жителей нынче немного, потому что уже месяц там продолжаются постоянные обстрелы.
— Там остались только те, кто отказывается уезжать, они присматривают за селом и имуществом соседей. Они всем обеспечены, не так как в мирное время, но мы работаем, - подчеркнул руководитель ОВА.
Также Виталий Ким добавил, что враг постоянно проводит ротацию и осуществляет подвоз техники и живой силы, но это не говорит о том, что они собираются идти в наступление на Николаев или Запорожье.
— Они готовятся оборонять те позиции, которые у них есть. Потому что наши ВСУ ежедневно наносят достаточно существенные поражения оккупантам. И мы это видим. Поэтому они пополняют свои запасы, а не готовятся к наращиванию сил. Наступление по морю не имеет перспектив, для этого им нужен путь по суше, а чтобы проложить этот путь им нужен месяц-два. Это при том, что сейчас инициатива у ВСУ, оборона многоуровневая, заминированная, проанализирована, престреляны все участки. Пусть это будет мое личное мнение, но я не вижу перспектив у российских оккупантов на продвижение в нашем направлении, - считает Ким.