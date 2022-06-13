Во время вражеских обстрелов «зеленых коридоров» погибли более 30 человек, в том числе пятеро детей, – глава Нацполиции

Нацполиция Украины зафиксировала более полусотни фактов вражеских обстрелов эвакуационных маршрутов мирных украинцев. Более 30 человек погибли.

Об это в интервью агентству «Интерфакс-Украина» сообщил глава Национальной полиции Украины Игорь Клименко.

– У нас начато более 80 уголовных производств именно за нарушение функционирования «зеленых коридоров». Процессуально зафиксировано более полусотни обстрелов эвакуационных направлений движения, - рассказал глава Нацполиции.

– Во время обстрелов «зеленых коридоров» погибли более 30 человек, среди которых пятеро детей. И это только имеющиеся официальные данные, – добавил Клименко.

Напомним, как в ходе продвижения подразделений ВСУ по Николаевщине в сторону Херсона было выявлено несколько гражданских автомобилей с изуродованными и расстрелянными телами людей. Повреждение техники, предварительно, свидетельствуют о подрыве автомобилей на заминированном участке местности, а также расстрела колонны. При попытке местных жители эвакуироваться, оккупанты сначала указали им как разрешенный путь по заминированной местности, а затем расстреливали выживших после подрыва. Среди погибших – двое детей младшего школьного возраста.