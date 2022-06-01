Оккупанты продолжают применять в Украине запрещенные виды вооружений и расстреливать гражданских

Армия россии расстреливает проезжающие машины мирных жителей и использует запрещенное химическое оружие на востоке Украины.

Об этом свидетельствует новый перехват СБУ.

Оккупант признается, что они получили команду расстреливать все машины, включая мирное население.

- Машина едет вдалеке.

- Не нацики?

- Та хрен знает. Сказали, что как только появляется – расстреливать любого. Если приедет – она больше не уедет. Будет из машины дуршлаг.

- А если там мирные жители?... не судьба.