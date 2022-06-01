Оккупанты продолжают применять в Украине запрещенные виды вооружений и расстреливать гражданских

Армия россии расстреливает проезжающие машины мирных жителей и использует запрещенное химическое оружие на востоке Украины.
Об этом свидетельствует новый перехват СБУ.
Оккупант признается, что они получили команду расстреливать все машины, включая мирное население.
- Машина едет вдалеке.
- Не нацики?
- Та хрен знает. Сказали, что как только появляется – расстреливать любого. Если приедет – она больше не уедет. Будет из машины дуршлаг.
- А если там мирные жители?... не судьба.
После чего оккупант сказал матери, что с российские солдаты используют фосфорные бомбы.
«Фосфором жгут. С нашей стороны в хохлую сторону полетел фосфор», – рассказывает матери оккупант.
Напомним, что использование фосфорных бомб является преступлением против человечности и нарушением Женевской конвенции. А убийство мирных людей противоречит законам и обычаям войны.
«Все собранные СБУ данные войдут в материалы в международных судах, чтобы ни одно российское преступление не осталось безнаказанным», - подчеркнули в сообщении.
В СБУ добавили, что в период с 4 по 10 июня 2022 года следователи СБУ начали 594 уголовных производства по фактам совершения преступлений, связанных с открытой военной агрессией рф.