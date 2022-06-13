В Мелитополе учителя отказываются работать при оккупантах – захватчики отправляют в школы «работников» без педагогического образования

Из-за массового отказа педагогов проводить учебный процесс по российской программе, оккупанты в Мелитополе привлекают на должности учителей людей без педагогического образования.

Об этом сообщили в Главном управлении разведки Министерства обороны Украины.

Также отмечено увеличение количества учителей, откомандированных из рф и оккупированного Крыма.

«Местным педагогам, отказавшимся от сотрудничества с оккупантами, создают бытовые проблемы и угрожают репрессиями», – отметили в ГУР МО.

Напомним, как в Херсоне только два директора школ из 60 согласились проводить учебный процесс по российским программам.