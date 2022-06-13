В Украине арестовали активы компании по производству минералки на ₴53,4 миллиона – часть фирмы принадлежит российском олигарху Фридману

Судом наложен арест на корпоративные права компании (ценные бумаги и денежные средства, являющиеся долями уставного капитала предприятия) компании по производству и реализации минеральной воды на общую сумму 53,4 миллиона гривен. Предприятие через кипрские компании принадлежит олигарху из россии.

Об этом сообщили в пресс-службе Бюро экономической безопасности.

По данным следствия, российские бизнесмены пытались избежать возможных санкций и изъятия прав собственности, предусмотренных законодательством Украины. В частности, по фиктивным соглашениям планировали вывести из своей собственности активы, расположенные на территории Украины.

Попытка вывода активов из собственности российского олигарха предотвращена.

По открытым данным одного из консалтинговых агентств, ориентировочная рыночная стоимость бренда в 2021 году составила более 10 миллиардов гривен в эквиваленте.

Досудебное расследование по уголовному производству по факту легализации (отмывания) имущества, полученного преступным путем, совершенное российским олигархом и бизнесменами, проводится детективами Бюро экономической безопасности Украины при процессуальном руководстве прокуроров Офиса генерального прокурора. Оперативное сопровождение осуществляет Департамент стратегических расследований НП Украины.

С целью всестороннего расследования организовано взаимодействие с Госфинмониторингом, Национальной комиссией по ценным бумагам и фондовому рынку и Государственной налоговой службой Украины.

По информации ЭП, речь идет о производителе вод «Моршинская».

В Украине российский олигарх Михаил Фридман с партнерами Германом Ханом и Петром Авеном владеет компанией IDS Group Ukraine, «дочкой» международной группы IDS Borjomi International (входит в «Альфа-групп»). На рынке, кроме того, что компания является эксклюзивным импортером воды «Боржоми» в Украину) , она представлена рядом брендов, в частности водами «Моршинская» и «Миргородская».

ЭП также отмечает, что сейчас касательно другого бизнеса Фридмана в Украине, «Альфа-банка Украины», также продолжается досудебное расследование уголовного производства по факту легализации имущества, полученного преступным путем. Ранее суд наложил ряд арестов на средства офшоров Фридмана и партнеров – в частности, на сумму 12,4 миллиарда и 470 миллиона гривен.

Напомним, что ранее Фридман осудил вторжение российских войск в Украину. Также сообщалось, что он консультируется с украинскими властями относительно того, чтобы получить украинское гражданство и перерегистрировать основные активы в Украину.