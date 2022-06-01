«У пацанов крыша едет, уже троих в дурку отправили» - оккупант жалуется, что на войне у солдат не выдерживает психика

Оккупант из так называемой «ДНР» в телефоном разговоре рассказал жене, что у солдат фиксируют психологически расстройства, а бронежилеты плохого качества не защищают от ранений.

Об этом сообщает ГУР МОУ.

Оккупант жалуется жене на потери. Только в их подразделе «минус одиннадцать» и сам он чудом остался целым.

- Как ты? - Х*ево. У нас уже минус 11 (погибших, - ПН). - Береги себя. - Хорошо, но а как беречь? Вон, бл*ть ,недавно прилетало по бронику, прох*ярили броник. Я в ах*е, думал п*зда уже, осколки в живот прилетели. Них*я, посмотрел, нормально.

Он также сказал, что у солдат низкий боевой дух и плохое психологическое состояние.