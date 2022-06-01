Оккупанты заставляют жителей Херсонщины отдавать за копейки 70% урожая

Вблизи Новой Каховки и Берислава Херсонской области враг вынуждает население сдавать закупщикам из Крыма 70% урожая.

Об этом сообщили в Главном управлении разведки Министерства обороны Украины.

«Закупочные цены кое-где составляют около 10% от розничной цены. Одновременно действует запрет на вывоз урожая на территории, подконтрольные Украине. Известны случаи, когда предприниматели раздают клубнику и черешню населению бесплатно», – отметили в ГУР МО.

Напомним, что рашисты продолжают вывозить из Украины продовольствие – похищенное зерно уже в Средиземном море.