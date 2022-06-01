Полиция расследует убийства оккупантами 12 тысяч человек, более тысячи жертв не идентифицировали

Полиция Украины расследует уголовные производства по фактам гибели более 12 тысяч украинцев, 1200 тел, в том числе найденных в братских могилах, еще не идентифицированы.

Об этом в интервью «Интерфакс-Украина» сообщил глава Национальной полиции Украины Игорь Клименко.

– По Украине мы получили сообщения, открыли соответствующие уголовные производства по гибели более 12 тысяч человек, найденных, в частности, в братских могилах, - рассказал Клименко.

Он отметил, что более 1500 гражданских погибли только на территории Киевской области.

– В Буче, Ирпене, Гостомеле, Бородянке была масса убитых людей, лежавших прямо на улицах – снайперы расстреливали их из танков, из бронетранспортеров, несмотря на белые повязки, которые российские военные заставляли людей носить, – сказал глава Нацполиции.

Клименко добавил, что большое количество людей было найдено погибшими в своих домах и квартирах:

– И когда наши взрывотехники, эксперты-криминалисты, следователи заходили в квартиры, они находили эти тела. Как правило, эти люди умирали от минно-взрывных травм.

Что касается братских могил, то, как отметил Клименко, пока рано называть конкретные цифры, поскольку еженедельно правоохранители находят по несколько тел.

– В Буче в одной такой могиле было похоронено 116 человек, были захоронения меньше - по 5-7 человек. Жители собирали тела погибших и хоронили в парках, - добавил он.

По словам главы Нацполиции, всего примерно 75% погибших - это мужчины, около 2% - дети, остальные - женщины.

– Это гражданское население, люди не имели никакого отношения к военным или правоохранительным структурам, - обратил внимание Клименко.

Говоря о процедуре эксгумации, глава Нацполиции отметил продолжительность и сложность процесса.