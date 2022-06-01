Еврокомиссия предварительно согласилась, чтобы Украина стала кандидатом в ЕС, - журналист

Европейская комиссия предварительно согласилась рекомендовать, чтобы Украине предоставили статус кандидата в Европейский союз.

Об этом сообщил в Twitter журналист «Радио Свобода» Рикард Йозвяк.

При этом Украина может получить статус кандидата с определенными условиями.

«Сегодня в Европейской комиссии состоялись предварительные дебаты по заявке на членство Украины, Молдовы и Грузии. Похоже, что статус кандидата с условиями получат Украина и Молдова, но все еще есть вопросы про Грузию. Решение в пятницу и государства-члены вынесут окончательный вердикт на следующей неделе», - сообщил Йозвяк.